Ein bewaffneter Unbekannter hat in Remchingen (Enzkreis) eine Spielhalle überfallen. Ein 19 Jahre alter Angestellter habe das Kasino verlassen wollen, als er von dem maskierten Mann mit einer Pistole bedroht worden sei, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Bei dem Überfall am frühen Donnerstagmorgen erbeutete der Täter demnach Münzen und Scheine im niedrigen vierstelligen Bereich. Danach flüchtete der Unbekannte. Verletzt wurde laut Polizei niemand.

Mitteilung der Polizei