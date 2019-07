Auf der Suche nach zwei Männern, die in Weingarten (Kreis Karlsruhe) einen Geldtransporter überfallen haben, hat die Polizei Hinweise aus der Bevölkerung erhalten. Eine heiße Spur gebe es allerdings nicht, sagte eine Polizeisprecherin am Mittwoch. Am Montagnachmittag hatten die zwei Männer einen Geldtransporter überfallen. Dabei trugen sie nach Aussage der Opfer Polizeiuniformen. Sie bedrohten zwei Mitarbeiter eines Sicherheitsunternehmens mit Schusswaffen und forderten sie auf, das Geld herauszugeben.

Pressemitteilung