Ich wurde vollkommen überrascht, habe rein gar nichts kommen gesehen“, berichtet Celine. R und zieht ihren Seidenschal zur Seite, um die Würgemale an ihrem Hals zu zeigen. Vor wenigen Tagen, als sie in einer ruhigen Seitenstraße des Pariser Zentrums gerade die Tür ihres Autos öffnen wollte, „nahm mich jemand von hinten in einen Klammergriff und riss mir im nächsten Augenblick die Armbanduhr ab, ohne deren Verschluss zu öffnen“, sagt ...