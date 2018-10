Mühlenbach / DPA

Die Polizei hat in Mühlenbach (Ortenaukreis) über 50 Cannabispflanzen in einem Wohnhaus gefunden. Einem Beamten war zunächst eine Pflanze auf dem Balkon des Hauses aufgefallen, teilte die Polizei am Freitag mit. Bei einer Hausdurchsuchung am Mittwoch entdeckten die Beamten schließlich die kleine Plantage. Den für die Aufzucht zuständigen Hobbygärtner erwartet nun eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelrecht. Die Pflanzen wurden von der Polizei beschlagnahmt und vernichtet.

Pressemitteilung