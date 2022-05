Bono, Frontmann der irischen Rockband U2, hat ein Überraschungskonzert in Kiew gegeben. Dass er und Gitarrist „The Edge“ in der Ukraine waren, darüber berichteten verschiedene Medien am Sonntag, 8. Mai 2022. Alle Infos zum Auftritt der Weltstars und dessen Bedeutung gibt es hier.

U2 spielen Konzert in Kiew

Musiker der irischen Rockband U2 sind Medienberichten zufolge am Sonntag, 08.05.2022, überraschend in einer als Luftschutzbunker genutzten U-Bahn-Station in Kiew aufgetreten. Frontmann Bono und Gitarrist „The Edge“ spielten Klassiker der Band wie den Song „Stand By Me“, wie auf Videos ukrainischer Medien zu sehen ist. Bono hat dabei den Ukrainern für ihren Kampf für die "Freiheit" gedankt.

Selenskyj hat die Band U2 wohl in die Ukraine eingeladen

Kiew zu spielen und unsere Solidarität mit den Menschen in der Ukraine zu zeigen und das haben wir getan“, schrieben die beiden Musiker am Sonntag auf dem offiziellen Twitter-Account der Band. „Die Menschen in der Ukraine kämpfen nicht nur für ihre eigene Freiheit, sondern für uns alle, die wir die Freiheit lieben“, sagte Bono bei dem Konzert dem irischen Senders RTE zufolge. Präsident Wolodymyr Selenskyj hat uns eingeladen, inzu spielen und unseremit den Menschen in derzu zeigen und das haben wir getan“, schrieben die beiden Musiker am Sonntag auf dem offiziellen Twitter-Account der Band. „Die Menschen in der Ukraine kämpfen nicht nur für ihre eigene Freiheit, sondern für uns alle, die wir die Freiheit lieben“, sagtebei dem Konzert dem irischen Senders RTE zufolge.

Besuch von Bono und The Edge in Kiew war überraschend

Die Nachrichtenagentur Unian schrieb, der Besuch des irischen Musikers sei unerwartet gewesen. Mit ihm aufgetreten sein soll demnach auch Taras Topolja von der ukrainischen Band Antytila. Vom U2-Management gab es zunächst keine weiteren Informationen zu dem Auftritt. Vor rund einer Woche war bereits die US-Schauspielerin Angelina Jolie überraschend zu einem Solidaritätsbesuch in die westukrainische Stadt Lwiw gekommen und hatte dort verletzte Kinder in einem Krankenhaus getroffen.