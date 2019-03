TV: Teilnehmer aus Ochsenhausen Habib Coulibaly: Von „Temptation Island“ zu „Der Bachelor“?

Ochsenhausen / Daniela Westermayer

Am Mittwoch fällt der Startschuss für das neue RTL-Format „Temptation Island“. Einer der Kandidaten ist Habib Coulibaly aus Ochsenhausen. Mit uns hat er über die Show gesprochen und verraten, was das Schlimmste für ihn war - und mit wem er die erste Folge schaut.

Treue-Test der etwas anderen Art: Am Mittwochabend um 20:15 Uhr startet das RTL-Format „Temptation Island – Versuchung im Paradies“, eine neue Fremdgeh-Show aus der Schmiede des Kölner Privatsenders. Mit dabei ist Habib Coulibaly aus Ochsenhausen. Acht Folgen lang heißt es für ihn: flirten, verführen und den Damen den Kopf verdrehen.

„Ich suchte ein neues Abenteuer“

Vier Paare und 22 Singles verbringen zwei Wochen in zwei Luxusvillen – die vier vergebenen Frauen leben getrennt von ihren Partnern mit elf attraktiven Männern zusammen und umgekehrt. Ein gewagtes Konzept, das ist dem gebürtigen Ochsenhausener bewusst: „Auf den ersten Blick klingt das Ganze wirklich kritisch, aber ich suchte ein neues Abenteuer und fand es interessant herauszufinden, ob die Paare zueinander passen oder nicht“, begründet der Wahl-Kölner seine Teilnahme im Interview mit der SÜDWEST PRESSE. Außerdem sieht er die Show als eine schöne Möglichkeit für Paare, zu testen, ob deren Liebe so groß ist, wie sie glauben.

Erfahrungen, die einen weiterbringen

Ein Grund, wieso „Habibi Couhl“, so der Künstlername des 25-Jährigen, auch mit Partnerin bei „Temptation Island“ mitgemacht hätte. Schließlich wisse man anschließend definitiv, ob man seinem Gegenüber wirklich vertrauen könne. „Außerdem geht es im Leben um Erfahrungen, die einen weiterbringen“.

Rivalität und Extremsituationen

Weit(er) gebracht hat ihn die Show in gewisser Weise schon: Gedreht wurde auf einer Insel in Thailand. Bei Sonne, Strand und Meer kommt man sich eben schneller näher – zumal sich so auch die Bekleidung der Teilnehmer in Grenzen hält. Für die allesamt gut gebauten Singles jedoch kein Problem. Rivalität spielte laut Coulibaly unter den männlichen Kandidaten dabei keine allzu große Rolle: „Trotz der Extremsituation für uns alle habe ich mich mit den meisten sehr gut verstanden.“

Etwas, an das er sich gerne erinnert: „Mit das Schönste war zu sehen, wie man sich anfangs so fremd vorkam und nach und nach die unterschiedlichen Personen und Charaktere kennenlernen durfte. Es gab viele Momente, durch die man miteinander gewachsen ist.“ Das Härteste sei für ihn dagegen gewesen, sein Smartphone beim Einzug in die Villa abzugeben, „da die Kommunikation zu Freunden, Familie und vor allem meinem Bruder, mit dem ich ein sehr enges Verhältnis pflege und gemeinsam Musik mache, nicht mehr gegeben war.“

Von „Temptation Island“ zu „Der Bachelor“?

Das Fremdgeh-Format ist übrigens nicht die erste RTL-Produktion für den Studenten. Bereits Anfang des Jahres nahm er an der Datingshow „Take Me Out“ teil. Führt ihn sein Weg durch die TV-Welt womöglich auch noch zum „Bachelor“? „Ich bin ein offener und positiv gestimmter Mensch. Wenn ich bis dahin nicht vergeben wäre, in der Zeit keine Auftritte spiele und es sich ergibt, wäre ich auch dafür offen“, so Coulibaly.

So schaut er die erste Folge

Bevor es allerdings dazu kommt, ist er in den nächsten acht Wochen bei „Temptation Island“ zu sehen. Die erste Folge wird am Mittwoch, 1. März, um 20:15 Uhr ausgestrahlt und Coulibaly wird sie definitiv verfolgen. Wie und mit wem, hat er uns auch verraten: „Ich freue mich schon, die erste Folge mit den Temptation-Kandidaten, die zu Freunden geworden sind, ganz gemütlich gemeinsam anzuschauen.“ Die restlichen Episoden laufen dann immer sonntags um 22:15 Uhr.

