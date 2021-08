Am 26.09.2021 ist Bundestagswahl in Deutschland

Das Rennen ums Kanzleramt ist völlig offen. Umfragen sahen die SPD zuletzt im Aufwärts- und die Union im Abwärtstrend. Unionskanzlerkandidat Laschet (CDU) steht deswegen unter Druck. Am Sonntag, 29.08.21, tritt er gemeinsam mit seinen Rivalen von SPD und Grünen, Olaf Scholz und Annalena Baerbock, bei einem ersten TV-Triell an.

TV-Triell: Die Kanzlerkandidaten der Bundestagswahl live im TV und Stream

Am Sonntag ist es das erste Mal soweit: Die Kanzlerkandidaten Olaf Scholz (SPD), Armin Laschet und Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock treten gemeinsam in einem sogenannten „Triell“ live im TV vor der Bundestagswahl 2021 auf. CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt hat den anstehenden Fernsehrunden der Spitzenkandidaten eine zentrale Bedeutung für die Bundestagswahl beigemessen, berichtet die Deutsche Presseagentur „Sie werden bei dieser Wahl den Ausschlag geben“, sagte Dobrindt dem „Donaukurier“. „Jeder kann dort den direkten Vergleich der Kandidaten sehen. Ich gehe davon aus, dass Armin Laschet diese Chance nutzt und deutlich macht, dass er der richtige Bundeskanzler für Deutschland ist.“

Uhrzeit, Datum und Sender: Hier läuft die TV-Übertragung der Kanzler-Trielle am 29.08.

Das erste TV-Triell am Sonntag, 29.08.2021, wird live auf den Sendern RTL und ntv übertragen. Um 20.10 Uhr geht es los. CDU-Kandidat Armin Laschet tritt gegen die Grünen-Kandidatin Annalena Baerbock und den SPD-Kandidaten Olaf Scholz an. Pinar Atalay und Peter Kloeppel werden Fragen an das Trio richten, das um das Kanzleramt bei der Bundestagswahl 2021 kämpft. Das wichtigste in Kürze:

Format: Talkshow „Triell“

Talkshow „Triell“ TV-Übertragung: RTL und ntv

RTL und ntv Livestream: ntv-Mediathek

ntv-Mediathek Datum: Sonntag, 29.08.2021

Sonntag, 29.08.2021 Uhrzeit: 20.10 Uhr

20.10 Uhr Moderatoren: Pinar Atalay, Peter Kloeppel

ARD und ZDF: Weitere Trielle zur Bundestagswahl live im TV und Stream

ARD und im ZDF folgt am 12. Semptember 2021 die zweite Show mit Annalena Baerbock, Olaf Scholz und Armin Laschet. Start ist um 20.15 Uhr live im Free-TV. Auch in den Mediatheken der Sender TV-Triell am Sonntag, 12.09.21, live zu sehen. Die Moderatorin Maybrit Illner (ZDF) und ARD-Kollege Oliver Köhr führen durch die Sendung. Auch auf den öffentlich-rechtlichen Sendern wird eines der Trielle mit den drei Kanzlerkandidaten zur Bundestagswahl 2021 übertragen. In derund imfolgt amdie zweite Show mit Annalena Baerbock, Olaf Scholz und Armin Laschet. Start ist umlive im Free-TV. Auch in den Mediatheken der Sender ZDF und ARD ist dasam Sonntag, 12.09.21, live zu sehen. DieMaybrit Illner (ZDF) und ARD-Kollege Oliver Köhr führen durch die Sendung.

Am 23. September, drei Tage vor der Bundestagswahl 2021 in Deutschland, folgt dann noch die Schlussrunde mit den Kanzlerkandidaten und der Kandidatin in der ARD und im ZDF. Moderiert wird die Sendung von Tina Hassel (ARD) und Theo Koll (ZDF).

Drittes TV-Triell der Kanzlerkandidaten bei Prosieben, Sat 1 und Kabeleins