Fernsehen TV-Star Sylvester Groth als Kaiser Wilhelm

Mainz / Cornelia Wystrichowski

Der Erste Weltkrieg kostete 17 Millionen Menschen das Leben und stürzte Europa ins Chaos. In Deutschland brach die Monarchie zusammen, der letzte deutsche Kaiser Wilhelm II. ging ins Exil. Das Dokudrama „Kaisersturz“ (20.15. Uhr, ZDF) beleuchtet in Spielszenen und Originalaufnahmen die dramatische Zeit vor der Ausrufung der Republik im November 1918. Sylvester Groth verkörpert Wilhelm II.

Was reizte Sie an der Rolle?

Sylvester Groth: Er ist eine faszinierende Figur, die zu Unrecht so lange von der Kunst vernachlässigt wurde. Dass er eine schillernde Figur war und ein sehr interessanter Mensch, habe ich selber erst durchs Drehbuch erfahren. Ich war begeistert und wollte ihn sofort spielen.

Wie hat es sich angefühlt, diesen monströsen Bart zu tragen?

Der Bart war natürlich nur ange­klebt. Er war aber so toll gemacht und geknüpft, dass ich ihn gar nicht gespürt habe.

Wilhelm II. gilt als Mischung aus Kriegstreiber und Dummkopf. Konnten Sie ihm dennoch etwas Sympathisches abgewinnen?

Das muss ich ja, nur ein Arschloch zu spielen ist schließlich nicht abendfüllend. Mir ging es um die Frage, warum er all die folgenreichen Entscheidungen in Bezug auf den Ersten Weltkrieg getroffen hat. Es sind ja immer Menschen, die Entscheidungen fällen, die Politik machen, und deshalb muss man versuchen, den Menschen zu verstehen.

Was war er für ein Mensch?

Wilhelms Kindheit muss furchtbar gewesen sein. Die Beziehung zu seiner Mama war ein Alptraum, er wurde von ihr furchtbar traktiert. Das prägt jemanden. Was bedeutet es, wenn so ein Mensch in einer Entscheidungsposition für ein Millionenvolk sitzt? Dazu kommt, dass er wirklich fest daran glaubte, dass er von Gott eingesetzt war.

Was war Ihnen bei der Darstellung besonders wichtig?

Ich wollte keinen bellenden Militär darstellen. Das Zeremonielle, nach außen Gerichtete hat mich weniger interessiert, sondern das Innere – was ist in diesem Mann vorgegangen? Wo war er verletzt, wo war er nur beleidigt? Er war nicht ohne Humor, hatte aber auch etwas Manisch-De­pressives. Im einen Moment war er fröhlich, konnte alles verdrängen, und dann fiel er wieder tief ins Loch.

Darf man Verständnis für einen Mann wecken, der ein hohes Maß an Mitschuld am Ersten Weltkrieg hat?

„Mitschuld“ trifft es, denn ganz alleine hatte er den Krieg ja nicht auf dem Gewissen, es gehörten schon auch noch die Engländer und die Russen dazu, deren Herrscher ja seine Cousins waren. Im Grunde ist das Ganze auch eine Familienstory, wo der eine den anderen nicht leiden kann – und plötzlich fallen politische Entscheidungen, die fatal sind. Die ganze Welt wurde ins Unglück gestürzt.

Was kann uns die Beschäftigung mit Damals heute geben?

Ich weiß nicht, ob Kunst viel bewegen kann – aber ich hoffe, dass wir einzelne Zuschauer zum Nachdenken bringen. Es herrschen viele Vorurteile über die wilhelminische Zeit, man denkt: Ach, das war so piefig. Polizei, Kaiser, Bürokratie – man glaubt es zu kennen und merkt plötzlich, man kennt es nicht. Es ist ein Aha-Erlebnis, in diese Zeit reinzugucken. Dann denkt man sich: Was haben die damals gemacht? Fahrlässige Machtspielchen gespielt, die auf Kosten des Weltfriedens gingen? Das kenne ich doch auch von heute.