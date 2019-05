Der dänische Fernsehkoch Brian Bojsen (47) hat die deutsche Sprache nicht in der Schule, sondern über das Fernsehen gelernt. „Es war die Sesamstraße“, sagte er in Rust bei Freiburg der Deutschen Presse-Agentur: „Wir hatten vier Fernsehprogramme, ein dänisches und drei deutsche.“ Nach dem Kindergarten habe er immer die Kindersendung im deutschen Programm gesehen und so, ohne dass dies sein Ziel war, die Sprache erlernt: „Als ich zehn Jahre alt war, konnte ich fließend Deutsch.“

Bojsen, bekannt aus Sendungen wie „ZDF-Fernsehgarten“ und „Die Küchenschlacht“, hat als 18-Jähriger Dänemark verlassen. Nach 16 Jahren auf Sylt hat er seit fünf Jahren ein eigenes Lokal in Hamburg.

Brian Bojsen