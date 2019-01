Heilbronn TU München will in Heilbronn Familienunternehmen erforschen

TU München will in Heilbronn Familienunternehmen erforschen

Heilbronn / DPA

Die Technische Universität München (TUM) will Familienunternehmen und Technologie-Start-Ups in Baden-Württemberg erforschen. Am Donnerstag wurde dafür ein Neubau in Heilbronn eröffnet, wie die bayerische Universität mitteilte. „Im Zentrum steht die Erforschung des ökonomischen Wandels durch die Digitalisierung“, hieß es. Finanziert werden die 13 Professuren im Bereich Management und Technologie von der Heilbronner Dieter Schwarz Stiftung.

Es ist der sechste Campus der TUM, der erste außerhalb Bayerns. „Die Region hier in Heilbronn ist einer der bedeutendsten Standorte für kleine und mittelständische, familiengeführte Unternehmen“, erklärte ein Sprecher der Uni die Entscheidung. Gerade bei innovativen Technologien spiele die Region eine entscheidende Rolle.

Der TUM stehen rund 3000 Quadratmeter Arbeitsfläche zur Verfügung. In dem Neubau sollen unter anderem in einem Virtual-Reality-Labor Situationen aus der Unternehmenswelt simuliert werden, um das Verhalten von Führungskräften zu untersuchen und einzuüben.