In diesem Artikel erfahrt ihr alles zur tschechischen Nationalmannschaft.

Tor: Ales Mandous (Sigma Olmütz), Jiri Pavlenka (Werder Bremen), Tomas Vaclik (FC Sevilla)

Verteidigung: Jan Boril (Slavia Prag), Jakub Brabec (Viktoria Pilsen), Ondrej Celustka (Sparta Prag), Vladimir Coufal (West Ham United), Pavel Kaderabek (TSG Hoffenheim), Tomas Kalas (Bristol City), Ales Mateju (Brescia Calcio), David Zima (Slavia Prag)

Mittelfeld: Antonin Barak (Hellas Verona), Vladimir Darida (Hertha BSC), Adam Hlozek (Sparta Prag), Tomas Holes (Slavia Prag), Jakub Jankto (Sampdoria Genua), Alex Kral (Spartak Moskau), Lukas Masopust (Slavia Prag), Jakub Pesek (Slovan Liberec), Tomas Soucek (West Ham United), Petr Sevcik (Slavia Prag), Michal Sadilek (Slovan Liberec)

Angriff: Michael Krmencik (PAOK Saloniki), Tomas Pekhart (Legia Warschau), Patrik Schick (Bayer Leverkusen), Matej Vydra (FC Burnley)

Eine mögliche Aufstellung im Viertelfinale zwischen Dänemark und Tschechien könnte so aussehen:

Tschechien

Vaclík - Coufal, Čelůstka, Kalas, Kadeřábek - Holeš, Souček- Masopust, Barák, Ševčík - Schick

Dänemark

Schmeichel - Christensen, Kjær, Vestergaard - Wass, Højbjerg, Delaney, Mæhle - Braithwaite, Poulsen, Damsgaard

Auswärts treten die Tschechen im folgenden roten Trikot an.

Das ist das Trikot für Heimspiele der tschechischen Nationalmannschaft.

spielt im Viertelfinale der Europameisterschaft am Samstag, 03. Juli 2021, in Baku gegen. Es geht in die heiße Endphase der Europameisterschaft – Mitte Juli ist das Fußball-Spektakel schon wieder vorbei. Wo ihr das Viertelfinal-Spiel am 3. Juli um 18 Uhr im Free-TV und Livestream schauen könnt, erfahrt ihr hier.