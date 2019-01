Beliebte Reiseziele bedroht Tropensturm „Pabuk“ zieht auf Thailand zu

Bangkok / dpa/swp

Thailand bereitet sich auf einen schlimmen tropischen Wirbelsturm vor: Tropensturm „Pabuk“ könnte zum schlimmsten Sturm seit Jahrzehnten werden.

Beliebte Touristenorte in Thailand wappnen sich für den womöglich schlimmsten Sturm seit Jahrzehnten. Die Ankunft des Tropensturms „Pabuk“ werde am Donnerstag im Süden des Landes erwartet, teilte das thailändische Katastrophenschutzministerium mit. „Pabuk“ bewegte sich demnach mit einer Geschwindigkeit von 65 Stundenkilometern von Osten in den Golf von Thailand hinein und könnte ähnlich zerstörerisch sein wie Tropensturm „Harriet“, der 1962 fast tausend Menschen im Land tötete. Bis Samstag wurden heftige Regenfälle für den Großteil des Landessüdens angekündigt, darunter in den Urlaubsregionen Phuket, Krabi und auf Inseln im Golf von Thailand wie Ko Samui. Boote durften nicht mehr auslaufen. Auch das Schwimmen im Meer verboten die Behörden angesichts starker Winde, die Wellen von bis zu fünf Metern Höhe verursachen könnten.

