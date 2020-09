Regenfrei, Temperaturen bis 31 Grad und viel Sonne - der Spätsommer zeigt sich am Wochenende im Südwesten von seiner freundlichsten Seite. Die Meteorologen des Deutschen Wetterdienstes erwarten für Samstag einen Mix aus Sonne und lockeren Quellwolken, dazu Höchsttemperaturen zwischen 23 Grad im Bergland und 30 Grad am Oberrhein. Ein Grad wärmer, dazu noch sonniger, wird den Prognosen zufolge der Sonntag. Nur am Vormittag wird vor allem im Südosten stellenweise Nebel erwartet.