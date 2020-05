Drei Männer haben in Stuttgart eine 86-jährige Frau und deren 57 Jahre alten Mitbewohner in ihrer Wohnung gefesselt und ausgeraubt. Einer der Männer klingelte am Freitagabend an der Wohnungstür der 86-jährigen Hausbesitzerin und gab an, ein Zimmer mieten zu wollen, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Als ihr Mitbewohner die Tür öffnete, wurde er den Angaben zufolge von dem Trio in die Wohnung im Stadtteil Degerloch gedrängt und in der Küche gefesselt. Dabei erlitt er nach Angaben einer Sprecherin leichte Verletzungen. Die im Wohnzimmer sitzende 86-Jährige sei gefesselt und geschlagen worden. Die Täter durchsuchten danach mehrere Zimmer. Sie stahlen den Angaben zufolge einen dreistelligen Geldbetrag und flüchteten. Eine Fahndung blieb zunächst ergebnislos.