Weil er eine Rentnerin in Reutlingen mutmaßlich um ihr Geld bringen wollte, sitzt ein 41 Jahre alter Mann nun in Haft. Der Beschuldigte wurde nach Angaben der Polizei vom Donnerstag ertappt, als er das Geld der 82-Jährigen abholen wollte. Zuvor hatte ein mutmaßlicher Komplize der Frau per Telefon weiß gemacht, dass er ihr Enkel sei und Geld für eine Autoreparatur benötige. Die Frau wurde mit einem Taxi, das die Betrüger bestellt hatten, zur Bank gebracht. Dort hob sie ihr gesamtes Erspartes ab. Zuhause kamen ihr Zweifel, und sie alarmierte die Polizei. Als der 41-Jährige erschien, um das Geld zu holen, wurde er festgenommen.