Ein Transporter-Fahrer ist auf der Autobahn 98 in das Ende eines Lkw-Staus gefahren und schwer verletzt worden. Die Hintergründe des Unfalls am Mittwoch bei Rheinfelden (Kreis Lörrach) waren zunächst unklar. Die Autobahn wurde zwischen Lörrach und dem Autobahndreieck Hochrhein in Richtung Rheinfelden gesperrt.

Polizeimeldung