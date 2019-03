Bei einem Feuer in einer Scheune nahe Riet in Vaihingen an der Enz (Kreis Ludwigsburg) sind zwei Traktoren, diverse Anhänger und Arbeitsgeräte zerstört worden. Das Feuer war am Montagabend aus bisher unbekannter Ursache ausgebrochen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Die Löscharbeiten der Feuerwehr dauerten die ganze Nacht an, bis zu 50 Einsatzkräfte waren am Ort. Verletzt wurde nach Angaben der Polizei niemand. Die Brandursache und die genaue Schadenshöhe sollen nun ermittelt werden.

