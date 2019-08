Ein 17-Jähriger hat in einem Traktor in Neuhausen (Enzkreis) einen Unfall mit einem Schwerverletzten verursacht. Der Jugendliche sei am Samstagabend auf einem Feldweg im Ortsteil Hamberg zu schnell um eine Kurve gefahren, teilte die Polizei mit. Der ebenfalls 17 Jahre alte Beifahrer wurde demnach aus dem Traktor geschleudert. Das Fahrzeug kippte um und begrub den Jugendlichen unter sich. Er wurde schwer verletzt. Die Feuerwehr befreite den jungen Mann und brachte ihn in ein Krankenhaus. Der Fahrer blieb unverletzt.

