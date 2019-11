Am Mittwoch ist die Tourismus-Messe „Touristik und Caravaning“ in Leipzig gestartet. Aus Baden-Württemberg ist Wohnmobilhersteller Hymer aus Bad Waldsee mit einem Stand vertreten. Das Unternehmen ist in Halle 5 an Stand C31 zu finden, wie es auf der Website des Unternehmens nachzulesen ist.

Standplan: Hymer präsentiert in Leipzig Fahrzeuge aus vier Bereichen

Ebenfalls auf der Seite zu lesen ist, was Hymer in Leipzig präsentiert. „Wir zeigen Ihnen auf einer Fläche von etwa 800 Quadratmetern zahlreiche Produkte aus unseren vier Geschäftsbereichen Hymer Motorcaravans, Hymer Camper Vans, Eriba Caravans sowie Hymer Original Part (...).“

Den aktuellen Standplan auf der „Touristik und Caravaning“ kann man sich hier anschauen.

Tourismus-Messe in Leipzig läuft bis 24. November

Die Tourismus-Messe in Leipzig findet vom 20. bis 24. November 2019 statt. Die Messe Touristik und Caravaning Leipzig ist Mitteldeutschlands größte Reisemesse. Der Website messen.de zufolge präsentieren rund 500 Aussteller präsentieren sich auf der Touristik und Caravaning Messe Leipzig mit vielen Informationen zu internationalen, nationalen und regionalen Reisezielen und zeigen den Besuchern dabei die unterschiedlichen Reiseformen auf. Neben Themen rund um den Urlaub, Kreuzfahrt- & Schiffs-Reisen sowie Bike & Outdoor ist vor allem der Bereich Camping & Caravan auf der Urlaubsmesse stark vertreten.