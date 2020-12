In Regensburg ist ein totes Baby in einer Mülltonne entdeckt worden

Die mutmaßliche Mutter ist in Haft

Rechtsmedizinische Untersuchung deutet offenbar auf keine natürliche Todesursache hin

Ein totes Neugeborenes ist in einer Mülltonne in Regensburg gefunden worden. Eine Frau entdeckte das kleine Mädchen am ersten Weihnachtsfeiertag, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Die Polizei habe rasch herausgefunden, wo sich die mutmaßliche Mutter aufhielt: Die 24-Jährige befand sich in einem Regensburger Krankenhaus. Sie wurde festgenommen und sitzt nun in Untersuchungshaft. Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg ermittelt wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts.

Totes Baby in Regensburg: Untersuchung deutet auf keinen natürlichen Tod hin

Die Ergebnisse der rechtsmedizinischen Untersuchung deuteten darauf hin, dass das Baby nicht eines natürlichen Todes starb. Was die Beweggründe für die Tat gewesen sein könnten, war zunächst offen. Die Hintergründe seien derzeit Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.