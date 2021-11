Mehrere Medien berichten von einem schockierenden Leichenfund in einem Flugzeug der „Pegasus Airlines“.

Am 25. Oktober 2021 ist in Hamburg eine Maschine der „Pegasus Airlines“ aus Istanbul gelandet – an Bord wurde ein lebloser Passagier gefunden.

Corona-Infizierter tot im Flugzeug gefunden

Der 51-jährige Passagier aus Schleswig-Holstein sei mit dem Coronavirus infiziert gewesen. Das ergab die Obduktion der Leiche. Als die Fluggäste nach der Landung in Hamburg ausstiegen, entdeckte das Flugpersonal den toten Mann in den Sitzreihen.

Toter Passagier schon vor dem Flug nach Hamburg gestorben?

Einem Bericht des Hamburger Abendblatts zufolge gab es zunächst den Verdacht, dass der Mann in Istanbul bereits tot an Bord gebracht wurde. Diese Spekulation habe sich bislang allerdings nicht bestätigt.