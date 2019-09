Anwohner der Hauptstraße in Karlskron verständigten am Donnerstag gegen 21 Uhr Polizei: Sie hatten einen jungen Mann mit einer stark blutenden Bauchwunde auf der Straße gefunden. Einsatzkräfte reanimierten den 18-Jährigen vor Ort und brachten ihn dann in Krankenhaus. Dort starb er noch in der Nacht an seinen Verletzungen..

Polizei geht von Gewaltverbrechen aus

Wann und wie der junge Mann verletzt wurde, sei noch unklar, teilte die Polizei am Freitagmorgen mit. Die Ermittler gehen jedoch von einem Gewaltdelikt aus.

Das könnte dich auch interessieren: