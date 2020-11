Der letzte Sonntag vor dem Start der Adventszeit ist traditionell der Totensonntag. In diesem Jahr fällt dieser Tag auf den 22. November 2020. Was hat es mit dem Feiertag auf sich? Ist es ein gesetzlicher Feiertag? Woher stammt der Totensonntag? Alle Informationen gibt es hier.

Ist der Totensonntag ein gesetzlicher Feiertag?

Der Totensonntag ist kein gesetzlicher Feiertag. Es ist ein normaler Sonntag und die Geschäfte haben die gewöhnlichen Sonntagsöffnungszeiten. In Bayern und einigen weiteren Bundesländern gilt der Totensonntag als stiller Feiertag. Ob die örtliche Bäckerei geöffnet hat, sollte man also davor schauen.

Totensonntag 2020: Herkunft und Bedeutung

Der Totensonntag findet seinen Ursprung in der Religion. Für evangelische Christen ist dies ein Tag der Stille und des Gedenkens an die Verstorbenen. Eine der Traditionen sieht den Besuch des Friedhofs vor und das Anzünden von Grablichtern für die Verstorbenen.

1816 verordnete der König von Preußen – Friedrich Wilhelm III. – dass der letzte Tag des Kirchenjahres den Toten gelten sollte. So wurde der letzte Sonntag vor dem ersten Advent zum Totensonntag ernannt. Dieser Tag ist auch bekannt als Ewigkeitssonntag.

Was ist ein stiller Feiertag?

An einem stillen Feiertag gibt es besondere Regeln. So gilt zum Beispiel in Bayern ein Tanzverbot. Dieses würde am 22. November um zwei Uhr morgens starten und bis um Mitternacht gelten. Aufgrund von Corona hat sich das in diesem Jahr jedoch ohnehin erledigt. Laute Musik ist ebenfalls nicht erlaubt.

Weitere stille Feiertage sind: