Löffingen Tote und Verletzte bei Autounfall

Löffingen / DPA

Bei einem Autounfall nahe Löffingen (Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald) ist eine 30-jährige Frau getötet worden. Wie die Polizei mitteilte, war die Frau am Samstagabend auf der Bundesstraße 31 unterwegs, als ein entgegenkommender Wagen frontal in ihr Fahrzeug krachte. Die Verursacherin - eine 31 Jahre alte Frau - war in den Gegenverkehr geraten, nachdem sie die Kontrolle über ihren Wagen verloren hatte. Die 30-Jährige starb noch in den Trümmern. Die Unfallverursacherin und ihr zweijähriges Kind wurden schwer verletzt.