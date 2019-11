Eine junge Frau wurde am Mittwoch schwer verletzt in ihrer Wohnung aufgefunden. Ein Bewohner des Mehrfamilienhauses soll die Frau entdeckt haben. Die 24-Jährige ist an den schweren Verletzungen gestorben. Die Kriminalpolizei ermittelt in dem Fall. Allerdings ist zur Todesursache noch nichts bekannt. Nun soll die Leiche obduziert werden. Ein Tötungsdelikt könne nicht ausgeschlossen werden, geht aus einem Bericht der Stuttgarter Nachrichten hervor.