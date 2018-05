Stuttgart Tote 22-Jährige aus Strümpfelbach: Anklage wegen Mordes

Stuttgart / DPA

Im Fall einer Mitte November getöteten 22-Jährigen aus Strümpfelbach bei Backnang hat die Staatsanwaltschaft Mordanklage gegen den Ex-Partner erhoben. Die Ermittler gingen davon aus, dass ein Sorgerechtsstreit um den gemeinsamen Sohn das Motiv für die Bluttat war, sagte Behördensprecher Heiner Römhild am Mittwoch. Zuvor hatte die „Waiblinger Kreiszeitung“ berichtet. Nach der 22-Jährigen war eine Woche lang mit großem Aufwand gesucht worden, bis sie in einem Schrebergarten bei Asperg im Kreis Ludwigsburg tot aufgefunden wurde. Der Tatverdächtige, ein 24 Jahre alter Deutscher, sitzt in Untersuchungshaft. Beide hatten ein gemeinsames Kind, die Frau war zudem Mutter eines weiteren kleinen Kindes.