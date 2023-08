Nach Medienberichten ist es am Mittwochabend, den 30.08.2023 in Wuppertal zu mehreren Feuerwehreinsätzen aufgrund von Sturmschäden gekommen. Wie WDR berichtet , ist es im Ortsteil Dönberg zu einem heftigen Naturphänomen gekommen: offenbar ist ein Tornado durch die Stadt gezogen und hat dabei einiges an Schaden verursacht. Hier gibt es das spektakuläre Naturereignis im Video.

Der Tornado von Wuppertal im Video

Am Mittwochabend verbreiten sich beeindruckende Aufnahmen in den sozialen Medien. Diese zeigen einen sich drehenden Luftwirbel, der durch den Ortsteil Dönberg in Wuppertal zieht. Dabei werden größere Äste herausgerissen und teilweise sogar Bäume umgeworfen. Mit großer Kraft wirbelt der Wirbel sogar ein Spielhaus für Kinder in die Höhe. Ein Benutzer postete folgendes Video auf der Plattform X (vormals Twitter), das den Tornado von Wuppertal zeigen soll:

Häuser teilweise schwer beschädigt, Bäume ausgerissen

Kurz darauf erreichen laut WDR die ersten Notrufe die Wuppertaler Feuerwehr. Fünf Bäume stürzen demnach infolge dessen um, während die Dächer mehrerer Häuser teilweise erheblichen Schaden erleiden. Die Bewohner ergreifen Vorsichtsmaßnahmen, um sich in Sicherheit zu bringen. Glücklicherweise gab es laut Angaben der Rettungskräfte keine Verletzten.