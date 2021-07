Der frühere Weltmeister Toni Kroos beendet seine Karriere in der Fußball-Nationalmannschaft .

. Was sind die Gründe für den Rücktritt?

Wie die Deutsche Presseagentur mitteilt, verkündete der 31 Jahre alte Mittelfeldspieler von Real Madrid seine Entscheidung am Freitag in seinem Podcast „Einfach mal Luppen“. Er sagte darin: „Die Entscheidung steht, sie ist unwiderruflich.“ Zu seinem Rücktritt sagte er unter anderem: „Das ist eine Entscheidung für die Familie und für mich, weil es mir auch gut tut, dass ich mehr bei der Familie bin. Ich will auch als Ehemann und Papa da sein und gebraucht werden.“ Auf Instagram postete der 31-Jährige ein Statement zu seinem DFB-Rücktritt:

Wie der Sport-Informations-Dienst mitteilt, hatte der frühere Münchner und Leverkusener seinen Abschied bereits nach dem WM-Desaster 2018 erwogen, ließ sich vom damaligen Bundestrainer Joachim Löw aber umstimmen. Zu dessen Nachfolger Hansi Flick hat er ein gutes Verhältnis, er möchte aber künftig mehr Zeit mit seiner Familie verbringen. Kroos teilte mit: „Den Entschluss nach diesem Turnier aufzuhören hatte ich schon länger gefällt. Es war mir schon länger klar, dass ich für die WM 2022 in Katar nicht zur Verfügung stehe.“ Der DFB reagiert mit einem Twitter-Post auf das Karriereende von Kroos:

Seit 2010 spielt Toni Kroos in der Deutschen Nationalmannschaft

Weltmeisterschafts-Kader berufen. Für Deutschland erzielte Kroos 14 Länderspieltore. Sein größter Erfolg mit der Nationalelf war der WM-Triumph 2014 in Brasilien. Toni Kroos wurde in Greifswald geboren und lernte beim Greifswalder SC das Fußballspielen. Im Januar 2010 wurde er von Bundestrainer Joachim Löw eingeladen, an einem Leistungstest der Nationalmannschaft im Hinblick auf die WM 2010 in Südafrika teilzunehmen. Am 3. März gab er, wie auch Kollege Thomas Müller , sein Länderspieldebüt. Am 6. Mai wurde Kroos schließlich als jüngster Spieler in denberufen. Für Deutschland erzielte Kroos 14 Länderspieltore. Sein größter Erfolg mit der Nationalelf war der

Kroos nahm für Deutschland seit seinem Debüt im März 2010 gegen Argentinien (0:1) an allen drei Welt- und Europameisterschaften teil und bestritt dort insgesamt 28 Spiele (drei Tore).

Toni Kroos` größter Hit in der Nationalmannschaft

Geschichte des Weltturniers. Sein letztes Länderspiel war das 0:2 am 29. Juni im EM-Achtelfinale gegen

Kroos will sich nun auf Real Madrid konzentrieren, wo sein Vertrag noch bis 2023 läuft. Als sein Erbe bei der Nationalmannschaft steht Joshua Kimmich bereit. „Jo ist ein klasse Fußballer“, sagte Kroos laut sid. Darüber, dass der Münchner das Spiel aus der Zentrale lenken kann, „sind wir uns alle einig“. Im WM-Halbfinale 2014, als die Deutsche Nationalmannschaft 7:1 gegen Brasilien gewonnen hat, erzielte Kroos zwei Tore binnen 69 Sekunden – der kürzeste zeitliche Abstand bei einem Doppelpack in der. Sein letztes Länderspiel war das 0:2 am 29. Juni imgegen England , bei dem die Deutsche Nationalmannschaft aus der EM ausgeschieden ist.Kroos will sich nun aufkonzentrieren, wo sein Vertrag noch bis 2023 läuft. Als sein Erbe bei der Nationalmannschaft steht Joshua Kimmich bereit. „Jo ist ein klasse Fußballer“, sagte Kroos laut sid. Darüber, dass der Münchner das Spiel aus der Zentrale lenken kann, „sind wir uns alle einig“.

