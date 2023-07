Seit seiner Erstaustragung im Jahr 2005 hat sich das Tomorrowland Festival einen legendären Ruf erarbeitet und lockt jährlich eine Vielzahl von Musikliebhabern elektronischer Musik aus aller Welt an. Was ist über die Austragung 2024 bekannt? Alle Infos im Überblick:

Wann findet das Tomorrowland 2024 statt?

Traditionell wird das Tomorrowland Festival in den Sommermonaten veranstaltet. In den vergangenen Jahren fanden die Events oft im Juli oder August statt. 2023 sogar gleich zweimal vom 21.07.2023 bis zum 23.07.2023 und vom 28.07.23 bis zum 30.07.2023. Die genauen Termine für 2024 sind noch nicht bekannt.

Die Winteredition Tomorrowland 2024 - Mit Ski oder Snowboard zur Party

Neben dem bekannten Tomorrowland Festival in Boom (Belgien) gibt es auch eine Winter Edition, die in Alpe d'Huez, den französischen Alpen statfindet. Das Event verbindet das elektronische Musikfestival mit Alpinsport. 2024 wird die Winter Edition des Tomorrowland Festivals 2024 vom 16. bis zum 23. März statfinden. Weiterhin gibt es alljährlich ein Tomorrowland Festival Sao Paulo, Brasilien. Dieses findet 2023 vom 12. bis zum 14. Oktober statt.

Gibt es schon Tickets für das Tomorrowland 2024 in Belgien?

Der Ticketverkauf startet immer einige Monate vor dem Festivalbeginn. 2023 begann der erste Vorverkauf Ende Januar. Es wird jedoch eine Regsistrierung benötigt, die meist schon ab Dezember möglich ist. Die Tickets starten meist ab 300 Euro für den Festivalpass. Die begehrten Eintrittskarten sind aufgrund der hohen Nachfrage meist innerhalb kürzester Zeit ausverkauft. Es empfiehlt sich, regelmäßig den genauen Verkaufsstart zu verfolgen. Die Tickets für die Winter-Edition des Tomorrowland-Festivals sollen ab dem 30.09.2023 verfügbar sein.

Das Line-Up des Tomorrowland Festivals 2024

Mit einem eindrucksvolles Bühnenbild und aufwendigen Dekorationen wird jedes Jahr ein neues Festivalthema präsentiert, das die die Fans in eine andere Welten entführt. In dieser Umgebung treten beim Tomorrowland Festival jedes Jahr internationale Top-DJs und Acts auf. In den vergangenen Jahren waren unter anderem Martin Garrix, David Guetta, Armin van Buuren, Tiësto, Afrojack und viele andere internationale Größen Headliner des Festivals. Die Besucher des Festivals dürfen sich auf eine breite Palette elektronischer Musikstile freuen, darunter House, Techno, Trance und EDM. Das Line-Up für 2024 ist noch nicht bekannt. 2023 wurden die Acts zusammen mit dem Start des Vorverkaufs bekannt gegeben.

