Die Brücke, von der ein Betonteil herabgestürzt ist und bei Auggen in der Nähe von Freiburg einen tödlichen Zugunfall verursacht hat, befand sich kurz vor ihrem Abriss. Vorarbeiten dazu haben bereits stattgefunden, wie eine Sprecherin der Polizei am Freitag sagte. Wie ein Sprecher der Deutschen Bahn mitteilte, hätte die Brücke im Zuge des Ausbaus der Rheintalbahnstrecke an diesem Wochenende abgerissen werden sollen.

Den Ermittlungen der Polizei zufolge hatte sich am Donnerstagabend eine 100 Tonnen schwere Betonplatte von der Brücke gelöst und war in den Gleisbereich der Rheintalstrecke zwischen Freiburg und Basel gestürzt. Der Zug, der Lastwagen transportiert hatte, war damit kollidiert und daraufhin teilweise entgleist. Der 51 Jahre alte Lokführer kam ums Leben. Nach Polizeiangaben wurde ein mitfahrender Lastwagenfahrer eingeklemmt und schwer verletzt. Zwei weitere Lastwagenfahrer erlitten leichte Verletzungen. Die Freiburger Polizei und Kriminaltechniker des Landeskriminalamts waren am Freitagmorgen für weitere Ermittlungen vor Ort.

Wie die Deutsche Bahn auf Twitter mitteilte, wird die Strecke zwischen Freiburg und Basel voraussichtlich bis Montag gesperrt bleiben. Ein Busersatzverkehr wurde eingerichtet, sagte ein Sprecher.

Erste Mitteilung der Polizei

Tweet Deutsche Bahn

Zweite Mitteilung der Polizei