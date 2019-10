Bei einem Unfall auf der Autobahn 8 nahe Ulm ist am Dienstagmorgen ein Autofahrer ums Leben gekommen. Die Autobahn war in Richtung München an der Unfallstelle am Morgen gesperrt, wie die Polizei mitteilte. Der Fahrer war demnach am frühen Dienstagmorgen mit hoher Geschwindigkeit in einen Lastwagen gerast. Warum, war zunächst unklar. In Fahrtrichtung Stuttgart konnte am Morgen aufgrund der Rettungsfahrzeuge nur die rechte Spur befahren werden.