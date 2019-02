Mengen Tödlicher Streit in Mengen: 27-Jähriger stirbt

Mengen / DPA

Bei einer Messerattacke in Mengen im Kreis Sigmaringen ist ein 27-jähriger Mann getötet worden. Sein 25 Jahre alter Begleiter wurde schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Der mutmaßliche Angreifer, ein 25 Jahre alter Mann, wurde festgenommen. Er war den Angaben zufolge betrunken. Die Tat ereignete sich laut Polizei am frühen Sonntagmorgen. Der mutmaßliche Täter und ein Begleiter (23) hatten demnach Streit mit mehreren Männern angefangen. Plötzlich habe einer von ihnen mit einem Messer auf die beiden Opfer eingestochen. Der 27-Jährige starb noch am Tatort, sein verletzter Begleiter wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Zum Motiv konnten die Beamten zunächst keine Angaben machen. Die Hintergründe der Tat müssten erst noch ermittelt werden, hieß es.

