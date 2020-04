Wegen eines missglückten Überholmanövers ist ein 31-jähriger Motorradfahrer in Rottweil gestorben. Nach Angaben der Polizei vom Sonntag bemerkte der Zweiradfahrer beim Überholen ein entgegenkommendes Auto vermutlich zu spät, führte eine Vollbremsung durch, verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit dem Wagen. Er verstarb noch an der Unfallstelle. Der 35-jährige Autofahrer wurde am Samstagmittag leicht verletzt.

Mitteilung der Polizei