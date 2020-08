Ein 57 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem Unfall nahe Geisingen (Kreis Tuttlingen) ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei wollte eine 34-jährige Autofahrerin am Donnerstag nach links abbiegen und hat dabei den Zweiradfahrer übersehen. Der Mann prallte frontal gegen den Wagen, wurde über das Auto geschleudert und kam dann neben der Straße zum Liegen. Er wurde durch den Sturz so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb. Die Bundesstraße 31 war mehrere Stunden vollständig gesperrt.