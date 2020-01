Bei Bauarbeiten in Alpirsbach (Kreis Freudenstadt) ist der Fahrer eines Radladers tödlich verunglückt. Der Mann war am Montag auf eine drei Meter hohe Erhebung gefahren, dabei rutschte das Heck des Radladers weg. Mit einem Sprung habe sich der 27-Jährige aus dem Gefährt zu retten versucht. „Hierbei wurde er vom Führerhaus des kippenden Radladers erfasst und zu Boden gedrückt“, teilte die Polizei mit. Der schwerstverletzte Mann wurde mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht, wo er wenige Stunden später starb.

Mitteilung