Biberach 17-Jähriger stirbt nach Messerangriff: Polizei sucht zwei Männer

Am Samstag ist ein 17-Jähriger nach dem Besuch einer Gaststätte in Biberach getötet worden. Ein 20-jähriger mutmaßlicher Täter habe plötzlich auf den 17-Jährigen eingestochen. Er starb kurz drauf an seinen schweren Verletzungen. „Weder Ersthelfer noch Rettungsdienst und Ärzte konnten dies verhindern“, heißt es in einer Mitteilung der Polizei.

Ermittlungen laufen auf Hochtouren

Die aktuellen Ermittlungen der Polizei laufen derzeit auf Hochtouren. Bekannt ist bisher, dass sowohl Opfer als auch Täter kurz vor Mitternacht eine Gaststätte am Gigelberg verlassen hatten. Dabei wurde der Tatverdächtige von Begleitern gestützt. Ein Zeuge stand direkt neben den drei Personen.

Kurz darauf verließen zwei weitere Besucher die Gaststätte und unterhielten sich mit den Anderen. Gemeinsam liefen sie in Richtung Gaisentalstraße.

Polizei sucht zwei Männer

Die Polizei sucht die beiden Männer, die kurz darauf aus der Gaststätte gekommen waren. Die beiden trugen Jacken mit Kapuzen. Einer von ihnen hatte eine Brille und einen Vollbart.

Die Biberacher Polizei bitte diese Personen, sich unter der Telefonnummer 07351/4470 zu melden.

