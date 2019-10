Die Ursache eines Wohnungsbrandes in Stuttgart, bei dem eine 66-Jährige starb, ist weiter unbekannt. „Zur Brandursache gibt es noch keine Erkenntnis“, sagte am Freitag ein Sprecher auf Anfrage. Die Feuerwehr hatte die Frau am Mittwochabend auf dem Boden ihrer Wohnung gefunden. Einsatzkräfte konnten nur noch den Tod feststellen. Nach Angaben der Polizei war die Frau allein, als man sie fand.