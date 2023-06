Die US-Küstenwache in Boston hat am Montag bekannt gegeben, dass ein Tauchboot, das gelegentlich Touristen zum Wrack der Titanic bringt, im Atlantik als vermisst gemeldet wurde. Derzeit wird intensiv nach dem Tauchboot gesucht. Es ist unklar, ob sich Personen an Bord des U-Boots befinden. Diese Informationen wurden von der Küstenwache dem britischen Sender BBC mitgeteilt.

U-Boot sollte Touristen zum Wrack der Titanic bringen

Laut dem Bericht war das Boot im Atlantik verschwunden, was eine umfangreiche Such- und Rettungsaktion ausgelöst hat. Die genaue Anzahl der Menschen oder ob sich überhaupt Menschen zum Zeitpunkt des Verschwindens an Bord befanden, ist derzeit noch ungewiss.

250.000 US-Dollar für Titanic-Tauchgang

Gelegentlich bringen kleine Tauchboote zahlende Touristen und Experten zur Besichtigung des Wracks der Titanic. Berichten zufolge bietet ein Unternehmen an der Ostküste der USA abenteuerlustigen Menschen Tauchgänge zur "Titanic" an. Laut einem Artikel der "New York Times" im Sommer 2022 belief sich der Preis für eine solche Fahrt auf etwa 250.000 US-Dollar (aktuell etwa 229.000 Euro). Ein Tauchgang zur Titanic dauert, einschließlich des Abstiegs und des Aufstiegs, etwa acht Stunden.

Das berühmte Schiffswrack liegt in einer Tiefe von 3.800 Metern am Grund des Atlantiks. Es befindet sich etwa 600 Kilometer vor der Küste von Neufundland, Kanada. Der Passagierdampfer, der zur Zeit seiner Jungfernfahrt von Southampton nach New York das größte Schiff seiner Zeit war, kollidierte im Jahr 1912 mit einem Eisberg. Von den 2.200 Passagieren und Besatzungsmitgliedern an Bord kamen über 1.500 ums Leben. Seit der Entdeckung des Wracks im Jahr 1985 wurde die Titanic umfassend erkundet.

(mit Material von dpa)