Keine Lust mehr, in der Wohnung zu sitzen, und der Einkauf ist auch schon erledigt? Im Garten, auf der Terrasse oder auf dem Balkon wartet bestimmt noch Arbeit. Denn jetzt während der Corona-Krise ist genau die richtige Zeit, um alles für einen bunten und ertragreichen Sommer vorzubereiten. Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Wieso sind Gartencenter und manche Blumenläden während der Corona-Krise geöffnet?

Offiziell begründet hat die Bundesregierung das nicht. Ein Sprecher des nordrhein-westfälischen Gesundheitsministeriums verweist aber darauf, dass es in diesen Geschäften „eine Vielzahl von Produkten des dringenden täglichen Bedarfs“ zu kaufen gebe. Der Geschäftsführer des Verbands deutscher Gartencenter, Peter Botz, vermutet, dass es mit der Jahreszeit zusammenhängt. „Die Menschen sollen etwas zu tun haben, wenn sie so lange eingesperrt sind. Jetzt im Frühjahr ist die Gartenarbeit dafür ideal“, sagt er.

Hilft Gärtnern gegen Lagerkoller?

„Ganz klar. Das merke ich an mir selbst“, bestätigt Marianne Scheu-Helgert von der Bayerischen Gartenakademie. Sie habe beobachtet, dass derzeit sehr viele Menschen diese kleine Fluchtmöglichkeit nutzen. „Außerdem stärken Bewegung und Aufenthalt an der frischen Luft bekanntlich das Immunsystem.“

Ist es nicht noch zu früh und zu kalt, um richtig loszulegen?

Nein, sagt Fachfrau Scheu-Helgert. „Jetzt können beispielsweise Stauden und Obstgehölze sehr gut gepflanzt werden.“ Auch sei nun die richtige Zeit, um zum Beispiel Radieschen, Möhren, Spinat und Gartenkresse auszusäen.

Was steht jetzt an Gartenarbeiten an?

Am wichtigsten sei es, im noch lockeren Boden Unkräuter möglichst vollständig zu entfernen, sagt Scheu-Helgert. Wegen des milden Winters hätten sich diese stark ausgebreitet. Wer die Unkräuter einfach gewähren lasse, habe bald die „hundert- oder tausendfache Arbeit“, warnt sie. Zum Aussäen der Blumenmischungen sei es jetzt noch etwas zu früh. „Besser bis April warten“, lautet ihr Rat.

Welche Pflanzen werden derzeit angeboten?

Frühlingsblumen wie Primeln und Hornveilchen seien besonders gefragt, sagt Verbands-Geschäftsführer Botz. Jetzt sei aber auch der richtige Moment, um Blumenzwiebelpflanzen in die Erde zu bringen. Wer ein Gewächshaus besitze, könne auch schon Tomaten und Paprika großziehen. Für das Pflanzen von Beerensträuchern sei es in den meisten Regionen Deutschland noch etwas zu früh. Er empfiehlt, die Zeit zu nutzen. „Von dem, was man von März bis Mai im Garten unternimmt, hängt es entscheidend ab, was man im Sommer ernten kann.“

Wie entwickelt sich die Nachfrage?

„Nicht so gut“, sagt Botz. Bei den 230 Gartencentern, die seinem Verband angehören – Baumarkt-Gartencenter sind nicht dabei –, sei man bis zur Corona-Krise im Plan gewesen. Als dann aber die Bundesregierung die massiven Einschränkungen im Einzelhandel verkündet habe, sei es in den Gartencentern zu „zwei Chaostagen“ gekommen. „Da gab es Panikkäufe, das war kontraproduktiv“, betont Botz. Danach sei es erheblich ruhiger geworden. Mit der Folge allerdings, dass der Umsatz gegenüber dem gleichen Zeitraum im Vorjahr um 30 bis 50 Prozent zurückgegangen sei.

Wie hoch ist die Ansteckungsgefahr beim Einkauf im Gartencenter?

Gering. Denn die Geschäfte lassen nur eine begrenzte Kundenzahl herein, und an den Kassen achten Mitarbeiter darauf, dass die die Abstandsregeln eingehalten werden. Für Kassiererinnen und Kassierer gibt es in der Regel einen Schutz aus Plexiglas. „Trotzdem wäre es mir recht, wenn aus jeder Familie nur einer kommt und sich auch nicht zu lange in unseren Centern aufhält“, bittet Botz.

Was bedeutet der Umsatzrückgang für die Großgärtnereien?

„Es ist eine Katastrophe“, sagt Botz. „Da werden gerade Riesenmengen vernichtet, weil die Gärtnereien ihre Pflanzen derzeit nicht losbekommen und sie sonst verderben würden.“

Wenn so viele Menschen jetzt in ihren Gärten und auf ihren Balkonen aktiv sind – bekommen wir im Sommer die schönste Pflanzen- und Blütenpracht, die wir je hatten?

Die Expertin von der Gartenakademie, Marianne Scheu-Helgert, hält das für wahrscheinlich. „Wenn jetzt alle Leute mehr machen und mehr aussäen, dann kann das wirklich etwas werden“, sagt sie.