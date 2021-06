Timo Werner ist einer der erfolgreichsten Torschützen der Deutschen Bundesliga. In der aktuellen Saison spielt er zum ersten Mal bei seinem neuen Club in Chelsea. Er galt als Sturm-Hoffnung für die EM 2021 im FC Chelsea dieses Mal auf der Bank sitzen. Mit der Nominierung von Kevin Volland durch Bundestrainer Jogi Löw steht zudem ein weiterer Anwärter auf seine Position bei der EM 2021 in den Startlöchern. ist einer der erfolgreichsten Torschützen der. In der aktuellen Saison spielt er zum ersten Mal bei seinem neuen Club in Chelsea. Er galt als Sturm-Hoffnung für dieim deutschen Kader , jedoch musste er nach seiner schwachen Saison beimdieses Mal auf der Bank sitzen. Mit der Nominierung vondurch Bundestrainersteht zudem ein weiterer Anwärter auf seine Position bei derin den Startlöchern.

Timo Werner weiterhin? Wie steht es um seine Zukunft in der DFB-Elf? Hat er eine Freundin? Hier erfahrt ihr alle Informationen rund um Timo Werner. Vertraut Jogi Löw weiterhin? Wie steht es um seine Zukunft in der DFB-Elf? Hat er eine? Hier erfahrt ihr alle Informationen rund um

Timo Werner Steckbrief: Chelsea, Alter, Wohnort, Freundin

Timo Werner war erst zur Saision 2020/21 von RB Leipzig zum FC Chelsea gewechselt. Die Bilanz nach einem Jahr ist durchwachsen: 12 Tore in 51 Spielen. Keine schlechten Aussichten, beileibe aber hinter seinen eigenen Erwartungen zurückbleibend.

Er habe dennoch die Entscheidung nach London statt nach Liverpool gewechselt zu sein nie bereut, machte er nun gegenüber der Bild klar: „Ich habe mich selbst oft gefragt - War es richtig, war es falsch? Jetzt kann ich sagen es war der richtige Schritt und die beste Entscheidung.“

Alle Infos zum deutschen Nationalspieler im Überblick:

Name: Timo Werner

Alter: 25

Geburtstag: 06.03.1996

Sternzeichen: Fische

Größe: 180 cm

Geburtsort: Stuttgart

Wohnort: London

Staatsangehörigkeit: Deutsch

Position: Sturm

Beziehungsstatus: vergeben

Kinder: keine

Instagram: timowerner

Timo Werner: Werdegang und Karriere

Timo Werner’s Karriere begann bereits 2002 bei den Junioren des VfB Stuttgart. Hier spielte er bis 2013. Ein Jahr später wechselte in die zweite Mannschaft des Klubs, 2013 bis 2016 spielt er im Profiteam. In dieser Zeit erzielte er 13 Tore in 95 Spielen.

Mit dem Wechsel zu RB Leipzig 2016 avancierte Timo Werner zum Sturm-Shootingstar. 127 Spielen stehen 78 Tore zu Buche. Nicht immer mit positiven Folgen. Wohl auch, weil er bei RB Leipzig, seit Beginn ein ehernes Feindbild der Traditionalisten, unter Vertrag stand. Monatelang wurde Timo Werner auf sämtlichen Bundesligaplätzen mit Schmähgesängen bedacht.

Timo Werner in der deutschen Nationalmannschaft auf der Kippe

Bei RB Leipzig mauserte sich Timo Werner schnell zum Stammspieler. 2020 wechselte er schließlich zum FC Chelsea, aber auch für den FC Liverpool und einen Wechsel zum FC Bayern München war er im Gespräch.

Für die Saison 2020/21 legte er dabei nicht nur bei seinem Verein eine magere Bilanz vor, sondern auch im Trikot der deutschen National-Elf: Zwölf Minuten gegen Island (3:0), 13 Minuten gegen Rumänien (1:0), 34 Minuten gegen Nordmazedonien (1:2) - Seine Einsatzzeiten für die deutsche Nationalmannschaft in diesem Jahr sind überschaubar. Löw baut im Sturmzentrum im Hinblick auf die EM 2021 offenbar lieber auf andere wie Kevin Volland oder Serge Gnabry.

Kevin Volland stellt regelmäßig seine Torgefährlichkeit unter Beweis, hier bei der Partie zwischen Lyon und Monaco am 2. Mai 2021.

© Foto: Valery Hache/afp

Löw betont öffentlich jedoch weiterhin sein Vertrauen in Werner. „Timo ist ein brandgefährlicher Spieler, der eine unglaubliche Schnelligkeit hat. Er hat bei uns auch sehr viele Tore geschossen“, sagte der scheidende Bundestrainer im März. Daher auch die Nominierung für die EM 2021. Grundsätzlich sei er sehr zufrieden mit Werner. Eine Startelf-Garantie ist dies jedoch noch lange nicht.

Welches Gehalt verdient Timo Werner?

FC Chelsea im Jahr 15,5 Millionen Euro verdienen. Sein geschätztes Vermögen liegt im Jahr 2021 bei etwa 16 Millionen Euro. Laut Statista soll er beimim Jahr 15,5 Millionen Euro verdienen. Sein geschätztes Vermögen liegt im Jahr 2021 bei etwa 16 Millionen Euro.

Wer ist die Freundin von Nationalspieler Timo Werner?

Der Stürmer ist seit August 2017 mit seiner Freundin Paula Lense liiert. Sie ist die Tochter des Sportpsychologen von RB Leipzig. Timo Werner postet regelmäßig Bilder mit ihr auf seinem Instagram-Account - beide wirken dort sehr vertraut und happy miteinander.

Timo Werner: Marktwert des Stürmers

Vor der WM 2018 lag der Marktwert des Stürmers bei 60 Millionen Euro. Dieses Jahr ist Timo Werner mit einem Marktwert von 65 Millionen Euro auf Platz 16 der wertvollsten Spieler der Premier League.