Ein 31 Jahre alter Motorradfahrer ist bei Lonsee (Alb-Donau-Kreis) gegen einen Baum gefahren und schwer verletzt worden. Nach eigenen Angaben wich der 31-Jährige einem Tier aus und kam deshalb von der Fahrbahn ab, wie die Polizei am Freitagmorgen mitteilte. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber am Donnerstag in ein Krankenhaus geflogen.

Mitteilung der Polizei