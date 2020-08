Ein Lastwagen hat am Montag in Memmingen ein Eisenbahngleis so stark beschädigt, dass im regionalen Bahnverkehr zwischen Ulm und Kempten vorübergehend keine Direktverbindungen mehr möglich waren. Wie die Polizei berichtete, hatte ein Tieflader beim Überqueren eines Bahnübergangs eine Schiene verbogen. Nach Angaben der Deutschen Bahn konnten die Züge aus Ulm deswegen nur bis Memmingen fahren, die in Kempten gestarteten Bahnen kamen nur bis Bad Grönenbach. Zwischen Bad Grönenbach und Memmingen fuhren als Ersatz Busse.