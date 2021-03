Die Landesregierung will verhindern, dass extremistische Organisationen von Fördergeldern des Landes profitieren. Mit einer Kabinettsvorlage will Innenminister Thomas Strobl (CDU) die rechtlichen Vorgaben zum Ausschluss extremistischer Organisationen von freiwilligen Förderungen des Landes nachschärfen. Bestehende Vorgaben für die Förderung sollen konkretisiert und ein neues Verfahren etabliert werden. Bei der wöchentlichen Regierungs-Pressekonferenz (12.00 Uhr) will Strobl zudem eine Bilanz zur Extremismusprävention ziehen.

Wöchentliche Pressekonferenz: Extremismus und Corona