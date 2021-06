102 Spiele, 39 Tore, 37 Torvorlagen – die Statistik von Thomas Müller in der deutschen Nationalmannschaft kann sich sehen lassen. Dennoch sortierte Bundestrainer Joachim Löw den Bayern-Star Mitte März 2019 zusammen mit den beiden Rio-Weltmeistern Hummels und Boateng aus. Nach einer starken Saison 2020/2021 mit 30 Scorerpunkten in 30 Spielen, stand Müller dann jedoch wieder im Fokus – und letztendlich auch im deutschen Kader für die Europameisterschaft 2021. Die Karriere von Thomas Müller ist also noch lange nicht vorbei.

Doch wie sieht es im Privatleben des Fußballers aus? Hat Thomas Müller Kinder? Wer ist die Frau des Fußballers? Wie viel Gehalt bekommt Thomas Müller?

Alle Antworten zu diesen und weiteren Fragen rund um Thomas Müller bekommt ihr hier.

Thomas Müller Steckbrief: Alter, Größe, Gewicht, Instagram, Frau

Name: Müller

Vorname: Thomas

Alter: 31

Geburtstag: 13. September 1989

Sternzeichen: Jungfrau

Größe: 185 cm

Geburtsort: Weilheim i.OB, Deutschland

Staatsangehörigkeit: Deutsch

Beruf: Fußballspieler

Positition: Sturm/Offensives Mittelfeld/Hängende Spitze

Verein: FC Bayern München

Instagram: esmuellert

Beziehungsstatus: Verheiratet seit 2009

Ehefrau: Lisa Müller

Erfolgreicher geht`s kaum: Müller gewann neun Mal die deutsche Meisterschaft, je sechs Mal den DFB-Pokal und den DFL Supercup, je zwei Mal die Champions League sowie den UEFA Super Cup, wurde einmal Klub-Weltmeister und 2014 Weltmeister.

Thomas Müller Wohnort und Haus: Hier lebt der DFB-Spieler mit seiner Frau Lisa

Nicht nur als Fußballer hat Thomas Müller so gut wie alles erreicht, was es zu erreichen gibt. Auch im privaten Umfeld läuft es für den 31-Jährigen perfekt. Seit 11 Jahren ist Müller mit seiner Jugendliebe Lisa verheiratet. Sie ist beruflich als professionelle Pferdezüchterin und Dressurreiterin tätig. Zusammen haben sich die beiden ihren Traum vom eigenen Reiterhof in Otterfing in der Nähe von München erfüllt. Unweit davon entfernt steht auch das gemeinsame Traumhaus der Müllers.

Thomas Müller privat: Hat der deutsche Nationalspieler Kinder?

Thomas Müller hat bislang noch keine Kinder mit seiner Frau Lisa. Im Jahr 2018 äußerte sich der Fußballer gegenüber der „Bunte“ folgendermaßen: „Unsere Tiere sind wie unsere Kinder und davon haben wir gerade sehr viele, die wir betreuen dürfen.“ Auch Lisa Müller verlor noch ein paar Worte zum Thema Babyplanung und wies auf das noch junge Alter der beiden hin. „Wir sind ja noch so jung verheiratet“, erklärte sie.

Thomas Müller Vermögen: So viel Gehalt bekommt der Bayern-Star

Das geschätzte Vermögen von Tomas Müller lag im Jahr 2021 laut statista.de bei 60 Millionen Euro. Bei seinem Arbeitgeber FC Bayern München soll der Bundesliga-Profi ein jährliches Gehalt von 17 Millionen Euro vedienen.

