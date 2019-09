Nach der Pleite des Unternehmens Thomas-Cook ist die Verunsicherung bei vielen Urlaubern und Reisenden groß. Wir erklären, was du jetzt wissen musst:

Betroffenen Urlaubern steht Schadensersatz zu

Thomas-Cook-Urlaubern, die ihre Reise am heutigen Montag oder am Dienstag nicht antreten können, steht Schadenersatz wegen entgangener Urlaubsfreuden zu. Daneben bekommen sie ihren Reisepreis zurückerstattet. Das erklärte Reiserechtlerin Sabine Fischer-Volk aus Berlin. Reisenden, die bereits im Urlaub sind, riet sie, Kontakt zum Reiseleiter vor Ort zu halten.

Insolvenzversicherung womöglich nicht ausreichend

Die Insolvenzversicherung des Unternehmens, die jetzt greift, ist auf 110 Millionen Euro begrenzt. Das ist die Summe, die ein Versicherer für ein Geschäftsjahr vorhalten muss. Angesichts der Größe von Thomas Cook sei nicht klar, ob das ausreiche, erklärt Reiserechtlerin Sabine Fischer-Volk.

Condor setzt Flugbetrieb fort – aber ohne Thomas-Cook-Passagiere

Condor, die deutsche Tochter des Touristikkonzerns Thomas Cook, hält ihren Flugbetrieb aufrecht. „Wir führen den Flugbetrieb ganz regulär fort“, sagte eine Sprecherin am Montagmorgen. „Wir fliegen weiter und der der Flug geht normal.“

Allerdings darf Condor aus rechtlichen Gründen keine Urlauber, die mit Thomas-Cook-Veranstaltern gebucht haben, an ihr Reiseziel bringen. „Wir dürfen Sie daher für Ihren Flug nicht annehmen, was uns außerordentlich leid tut“, teilte Condor am Montag mit.

Boris Johnson verspricht Hilfe für gestrandete Urlauber

Der britische Premierminister Boris Johnson hat den gestrandeten Urlaubern die Hilfe seiner Regierung versprochen. „Wir werden unser Bestes tun, um sie nach Hause zu holen. Es wird Pläne dafür geben, wenn es notwendig wird“, sagte Johnson.

