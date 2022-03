The Rolling Stones kommen in diesem Jahr wieder mit ihre brandneue „SIXTY“-Tourneeproduktion präsentieren. Start ist am 1. Juni 2022 in Madrid danach geht es am 5. Juni gleich weiter ins Münchner Olympiastadion. Der zweite Konzerttermin folgt dann am Mittwoch, den 27. Juli 2022, in der Veltins-Arena in Gelsenkirchen. In München kann die Band dann sogar gleich noch ein weiteres Jubiläum feiern: The Rolling Stones waren vor nahezu exakt 40 Jahren am 10. und 11. Juni 1982 die beiden allerersten Open Air-Konzerte in der Geschichte des Olympiastadions!

Erste Tour ohne Charlie Watts

Es ist die erste Europa-Tournee seit dem Tod von Drummer Charlie Watts - er war am 24. August 2021 im Alter von 80 Jahren gestorben. Seinen Platz hinter dem Schlagzeug nahm auf der jüngsten US-Tournee Steve Jordan ein. Watts hatte der Band seinen Freund Jordan selbst empfohlen, als bei ihm Gesundheitsprobleme aufgetreten waren. Der 57-jährige soll auch in Zukunft für die Stones trommeln.

