Start: Wann ist Release der fünften Staffel von „The Marvelous Mrs. Maisel“?

Seit 2017 ist bei Prime Video die Serie „Start: Wann ist Release der fünften Staffel von „The Marvelous Mrs. Maisel“?“ zu sehen. Aktuell gibt es 34 Folgen in vier Staffeln. Im Februar 2022 hat Prime Video bestätigt, dass es eine fünfte Staffel geben soll und die Serie damit endet. Die Dreharbeiten sollen auch schon begonnen haben. Wann die finale Staffel allerdings zu sehen ist, ist bislang nicht bekannt.

Inhalt: Ist schon etwas über die Handlung der letzten Staffel bekannt?

Die Serie handelt von Miriam „Midge“ Maisel, einer jüdischen Hausfrau und Mutter im New York City der späten 1950er-Jahre, die eine Karriere als Stand-up-Comedian einschlägt. In der vierten Staffel der Reihe liegt Wandel in der Luft. Auf der Suche nach einer neuen Rolle findet Midge einen Job mit völliger kreativer Freiheit. Doch ihr Engagement für ihr Handwerk - und die Orte, an die es sie leitet - führt zu einer Kluft zwischen ihr und der Familie sowie den Freunden um sie herum.

In Staffel 5 wird es nun wohl darum gehen. dass Midge ihrer Karriere einen neuen Schub verpasst. Wie sie das anstellen will, ist bislang nicht bekannt.

„The Marvelous Mrs. Maisel“ - Staffel 5: Gibt es sogar schon einen Trailer?

Bislang ist kein Trailer zur fünften und letzten Staffel der Serie veröffentlicht worden. Sobald es einen ersten Einblick gibt, werden wir ihn hier zeigen. Solange gibt es einen Blick in die vierte Staffel:

Cast: Welche Namen stehen auf der Besetzungsliste?

Bislang ist zur fünften Staffel der Serie noch keine offizielle Besetzungsliste bekannt gegeben worden. Klar ist allerdings, dass die US-Schauspielerin Rachel Brosnahan weiter als Midge Maisel zu sehen sein wird. Das sind einige der Hauptdarsteller der Serie mit ihren Rollen:

Rachel Brosnahan als Midge Maisel

Tony Shalhoub als Abe Weissman

Alex Borstein als Susie Myerson

Marin Hinkle als Rose Weissman

Michael Zegen als Joel Maisel

Kevin Pollak als Moishe Maisel

Caroline Aaron als Shirley Maisel

Luke Kirby als Lenny Bruce

