In den USA ist dieses Fest neben Weihnachten die wohl wichtigste Feierlichkeit des Jahres: Thanksgiving. Die meisten Amerikaner feiern an diesem Festtag gemeinsam mit ihrer Familie und den engsten Freunden. Im Zentrum des amerikanischen Feiertags steht traditionell ein großes Festmahl mit einem gefüllten Truthahn und allerlei Beilagen. Doch es gibt noch viele weitere Bräuche, die das beliebte Fest aus den USA so einzigartig machen.

Alles zu Thanksgiving 2020 lest ihr in unserer Übersicht.

Datum: Wann ist Thanksgiving 2020?

Thanksgiving findet immer am vierten Donnerstag im November statt. Dieses Jahr fällt der beliebte amerikanische Feiertag auf den 26. November.

Ein Überblick über die kommenden Jahre:

Thanksgiving Day 2020: 26. November

Thanksgiving Day 2021: 25. November

Thanksgiving Day 2022: 24. November

Thanksgiving Day 2023: 23. November

Thanksgiving USA: Ursprung und Herkunft des Feiertags

Thanksgiving bedeutet auf deusch „Danksagung“ und ist ein in den Vereinigten Staaten und Kanada gefeiertes Erntedankfest. Der Ursprung liegt wohl im Herbst 1621, als die Pilgerväter bei Plymouth Rock in Massachusetts landeten und zusammen mit den einheimischen Wampanoag ein dreitägiges Erntedankfest feierten. Ohne deren Hilfe hätten sie den folgenden Winter nicht überlebt. Auch wenn diese Feier geschichtlich nicht belegt ist, führen sowohl Amerikaner als auch Kanadier ihr heutiges Thanksgiving auf dieses Fest zurück.

Unterschied zwischen Thanksgiving und Erntedankfest

europäischen Erntedankfest ab. Das amerikanische Fest ist in erster Linie ein Feiertag, der vor allem der Zusammenkunft der Familie gilt. Zwar wird zumeist vor dem Essen gemeinsam gebetet, jedoch finden nur selten kirchliche Zeremonien statt, die mit dem früher im Jahr begangenen, kirchlichen Erntedankfest etwas gemeinsam haben. Denn Gottesdienste und Prozessionen dankend an Gott wendet. Thanksgiving weicht stark von der Form desab. Das amerikanische Fest ist in erster Linie ein Feiertag, der vor allem dergilt. Zwar wird zumeist vor dem Essen gemeinsam gebetet, jedoch finden nur seltenstatt, die mit dem früher im Jahr begangenen, kirchlichen Erntedankfest etwas gemeinsam haben. Denn im christlichen Europa stellt das Erntedankfest einen überwiegend kirchlichen Feiertag dar , an dem man sich durchunddankend an Gott wendet.

Thanksgiving Essen: Truthahn, Beilagen, Nachtisch

An Thanksgiving ist es Brauch, dass Familie und enge Freunde zusammenkommen, um gemeinsam zu essen und zu feiern. Traditionell gibt es dann in den USA gefüllten Truthahn. Dieser brät mehrere Stunden im Backofen vor sich hin. Insgesamt werden jedes Jahr in den Vereinigten Staaten rund 50 Millionen Truthähne an diesem Tag verspeist. Durchschnittlich bringt jeder einzelne Vogel bis zu 15 Kilo auf die Waage. Auch allerhand an Beilagen werden aufgetischt:

Süßkartoffeln

Maisbrot

Kürbis

Cranberrysauce

Zum Nachtisch gibt es Kürbis- und Apfelkuchen.

Welche Bräuche werden noch an Thanksgiving gepflegt?

Neben dem Thanksgiving-Essen gibt es noch weitere Bräuche:

Proklamation des US-Präsidenten: Hierbei informiert das Staatsoberhaupt über wichtige Ereignisse des abgelaufenen oder auch des kommenden Jahres und bedankt sich beim Volk.

National Thanksgiving Turkey Presentation: Begnadigung eines Truthahns durch den US-Präsidenten. Das Tier wird dann nicht geschlachtet.

Football: Eine weitere Tradition ist das Football-Spiel, das nach dem Essen auf dem Programm steht.

Dankgebet: Das Thanksgiving-Essen wird oft von einem Dankgebet begleitet, oder jeder sagt der Reihe nach, wofür man in diesem Jahr besonders dankbar ist.

Thanksgiving Football: NFL-Spiele, Übertragung, Livestream

Natürlich steht an Thanksgiving auch Football auf dem Programm. Zwei der drei NFL-Spiele werden am 26. November 2020 auch in Deutschland live im TV und Stream gezeigt:

Houston Texans vs. Detroit Lions 18:30 Uhr

Washington Football Team vs. Dallas Cowboys – 22:30 Uhr live im TV auf ProSieben MAXX und im Stream auf ran.de.

Baltimore Ravens vs. Pittsburgh Steelers – 2:20 Uhr live im TV auf ProSieben und im Stream auf ran.de

Zusammenhang zwischen Thanksgiving und „Black Friday“