Glosse Teure Sammelwut

Berlin / Guido Bohsem

Wer Kinder im Alter zwischen vier und 14 hat, wird die gierigen Blicke des Nachwuchses kennen, wenn das heimkehrende Elternteil in diesen Tagen die Türschwelle überschreitet. Ohne Zeit für Begrüßung zu verschwenden, werden die Händchen ausgestreckt, in die zügig Panini-WM-Fußballbilder zu legen sind. Andernfalls kann man gleich wieder gehen. Die Kleinen haben längst das eigene Taschengeld verballert, auch der elterliche Etat ist schlimm geschrumpft. Aber das Sticker-Album ist immer noch nicht voll.

Um tatsächlich alle 682 Motive zusammenzubekommen müssen die Sammler nämlich im Durchschnitt 774 Euro ausgeben. Das hat der Mathematikprofessor Paul Harper errechnet. Dabei ging er von einem Preis von 80 Cent pro Stickerpackung aus. So viel kosten die vielleicht in des Mathematikers Heimatstadt Cardiff. In Deutschland muss man schon 10 oder 20 Cent mehr auf den Tisch legen. Wer unter 1000 Euro pro Heft bleiben will, muss strategisch kaufen. In verschiedenen Läden und nur einmal in der Woche. Sonst hat man alles mehrfach.

Das eigentlich Rätselhafte aber ist: Selbst wenn dem Nachwuchs ein Geschenk im Gegenwert der addierten Bilderpreise angeboten wird – etwa ein Computer oder eine Eis-Orgie – die Kinder lehnen ab. Es sind wahre Sammler. Für sie ist der Weg das Ziel. Das Ziel aber ist ein komplett gefülltes Stickeralbum, das nach der WM schnell wieder vergessen wird.