Elvis Presley Quiz: Wie viel Elvis steckt in dir?

Ulm / Bastian Huttner

Vor 41 Jahren, am 16 August 1977, starb Elvis Presley in seiner Villa seines Anwesens Graceland.

Am achten Januar 1935 wurde Elvis Aaron Presley in Tupelo, Mississippi geboren, Von da an stand die Welt des Rock`n`Roll Kopf. Presley prägte mit seinem Stil eine ganze Ära. Der einzigartige Look, der laszive Hüftschwung, den viele Frauen in Ohnmacht fielen ließen, die Stimme und seine Haartolle machte ihn zum „King of Rock ’n’ Roll“. Seine Musik, eine Mischung aus schwarzem Rhythm´n Blues, veränderte die Musikwelt für immer. Ohne Elvis hätte es die Beatles nie gegeben, sagte einst John Lennon. Auch in meht als 30 Hollywood-Filmen war der „King of Rock´n´Roll“ zu sehen. Elvis starb am 16. August 1977 im Badezimmer seiner Villa in Memphis.